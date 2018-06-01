В Ровенской области возник пожар на стеклозаводе

В Ровенской области сегодня утром, 18 июня 2018 года, возник пожар на территории ЧАО "Рокитновский стеклозавод".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Как сообщается, спасателиполучили информацию о пожаре на стеклозаводе в Ровенской области (по адресу: пгт Ракитное, ул. Пролетарская,18) сегодня в 10:25.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в трансформаторном здании (кирпичное, крытое шифером). На данный момент площадь пожара составляет около 400 м.кв.. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сейчас на месте пожара работают спасатели.