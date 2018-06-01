» » В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей

В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей В Одесской области полиция освободила 30 насильно эксплуатируемых человек.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается, что спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейскими управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Полицейские освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - глава Национальной полиции.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:58

В зоне проведения ООС погибли двое военных

Сегодня, 12:11

Денисовой отказали во встрече с Сенцовым и попросили покинуть колонию в Лабытнанги

Сегодня, 11:31

В Станице Луганской задержали мужчину с четвертью тонны масла

Сегодня, 11:11

КПВВ Донбасса за минувшие сутки пересекло более 46 тысяч человек

Сегодня, 11:09

Эстония выделит Украине €660 тысяч на Донбасс и переселенцев

Сегодня, 10:28

Луганская область получила гуманитарную помощь от Республики Беларусь

Сегодня, 10:01

Боевики 33 раза обстреливали силы ООС

Вчера, 18:05

Адвокат о деле Ил-76, который сбили над Луганском: ждем заключения экспертов

Вчера, 17:49

Украина надеется на дальнейшую помощь стран НАТО

Вчера, 16:44

В ОРЛО зафиксировали Грады боевиков

Вчера, 15:47

В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

Вчера, 15:16

На Луганщине начали восстанавливать Бахмутский мост

Новости Украины:

Сегодня, 12:59

Reuters: Российские казаки, обеспечивающие порядок на чм-2018, связаны с боями на Донбассе

Сегодня, 12:11

Денисовой отказали во встрече с Сенцовым и попросили покинуть колонию в Лабытнанги

Сегодня, 11:33

В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей

Сегодня, 10:48

В Киеве во время грозы ветка с дерева убила женщину

Сегодня, 10:06

Украинский омбудсмен направляется в колонию к голодающему Сенцову

Вчера, 18:02

НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на отопление для киевлян

Вчера, 17:48

В Киеве взорвался автомобиль

Вчера, 16:55

За три года СБУ задержала на взятке 25 судей

Вчера, 15:53

В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарскому активисту Рамазанову

Вчера, 15:19

В Одессе жители Совиньона снова требуют приструнить монополиста из-за повышенных тарифов на воду

Вчера, 14:14

На Закарпатье град повредил 182 жилых дома

Вчера, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 