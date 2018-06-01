В Одесской области освободили 30 насильно эксплуатируемых людей

В Одесской области полиция освободила 30 насильно эксплуатируемых человек.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сообщается, что спецоперацию по освобождению заложников провели в Овидиопольском районе Одесской области силами полицейскими управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

"Полицейские освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них - беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - глава Национальной полиции.