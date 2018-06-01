Украинский омбудсмен направляется в колонию к голодающему Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направляется к осужденному в России украинскому режиссеру из Крыма Олегу Сенцову, который голодает с 14 мая. Об этом она сообщила в Фейсбуке.

«Прибыли в Салехард. Этот город в 22 километрах от Лабытнанги, где удерживают Сенцова. Сейчас направляют именно туда», – отметила Денисова.

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить украинских политзаключенных.

С началом Революции Достоинства Олег Сенцов стал активистом Автомайдана. Во время крымского кризиса поддерживал движение за единую Украину, покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости украинским воинским частям в Крыму, которые были заблокированы. 11 мая 2014 года Сенцов вышел на акцию протеста в Симферополе, позже в этот день он был задержан Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в терроризме.