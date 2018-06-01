» » НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на отопление для киевлян

НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на отопление для киевлян

Сегодня, 18:02 citynews.net.ua | Напечатать

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 14 июня приняла проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП "Киевтеплоэнерго" и отпуск электрической энергии для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Планируется с 1 августа 2018 года для "Киевтеплоэнерго" установить следующие тарифы:

на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./кВт∙ч; на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 784,58 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 477,19 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1187,20 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей - 1186,56 грн/Гкал.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:05

Адвокат о деле Ил-76, который сбили над Луганском: ждем заключения экспертов

Сегодня, 17:49

Украина надеется на дальнейшую помощь стран НАТО

Сегодня, 16:44

В ОРЛО зафиксировали Грады боевиков

Сегодня, 15:47

В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

Сегодня, 15:16

На Луганщине начали восстанавливать Бахмутский мост

Сегодня, 14:20

В штабе ООС еврочиновникам показали видео провокаций боевиков

Сегодня, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 13:54

Верховный суд отказался пересматривать дело воевавшего за «ЛНР» россиянина Агеева

Сегодня, 12:58

МИД: В «Нормандском формате» отсутствует концепция о размещении миротворцев на Донбассе

Сегодня, 12:39

На Луганщине пьяный мужчина, пытаясь «успокоить» собаку, ударил камнем ребенка

Сегодня, 12:04

Нардеп Сергей Шахов попал в ДТП

Сегодня, 11:53

ОБСЕ не дают посещать медучреждения без предварительного согласования с «ЛНР»

Новости Украины:

Сегодня, 18:02

НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на отопление для киевлян

Сегодня, 17:48

В Киеве взорвался автомобиль

Сегодня, 16:55

За три года СБУ задержала на взятке 25 судей

Сегодня, 15:53

В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарскому активисту Рамазанову

Сегодня, 15:19

В Одессе жители Совиньона снова требуют приструнить монополиста из-за повышенных тарифов на воду

Сегодня, 14:14

На Закарпатье град повредил 182 жилых дома

Сегодня, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 12:35

Порошенко: до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в селах Украины

Сегодня, 11:56

С 15 июня до 1 августа новые украинские визовые центры начнут свою работу

Сегодня, 10:46

На заводе Малышева установили стенд для испытания коробок передач танковых двигателей

Сегодня, 09:48

Порошенко дал Жебривскому орден и уволил с должности

Сегодня, 09:26

Минэкономразвития готовит новое повышение цен на алкоголь

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 