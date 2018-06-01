НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на отопление для киевлян

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 14 июня приняла проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП "Киевтеплоэнерго" и отпуск электрической энергии для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Планируется с 1 августа 2018 года для "Киевтеплоэнерго" установить следующие тарифы:

на отпуск электрической энергии - 182,91 коп./кВт∙ч; на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 784,58 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды - 477,19 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов - 1187,20 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей - 1186,56 грн/Гкал.