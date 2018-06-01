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С 15 июня до 1 августа новые украинские визовые центры начнут свою работу

Сегодня, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

Украина открывает центры оформления виз по всему миру.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

 "С 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", - говорится в сообщении.

Так, информацию о датах открытия каждого из центров будет размещено на веб-страницах соответствующих украинских посольств и консульских учреждений. География расположения 56 визовых центров: г.Алжир (Алжир), г.Луанда (Ангола), м.Дакка (Бангладеш), м.Ханой, м.Хошимин (Вьетнам), м.Аккра (Гана), г.Аддис-Абеба (Эфиопия), м.Каир (Египет), м.Хараре (Зимбабве), м.Бенгалуру, м.Дели, м.Калькутта, м.Мумбай, м.Ченнай (Индия), м.Джакарта (Индонезия), м.Багдад, м.Эрбиль (Ирак), м.Тегеран (Иран), м.Амман (Иордания), м.Яунде (Камерун), м.Найроби (Кения), г.Пекин, м.Гуанчжоу, м.Шанхай (Китай), м.Эль-Кувейт (Кувейт), м.Киншаса (ДР Конго), м.Абиджан (Кот-дьивуар), м.Бейрут (Ливан), м.Куала-Лумпур (Малайзия), м.Рабат (Марокко), м.Абуджа (Нигерия), м.Абу-Даби, м.Дубай (ОАЭ), м.Исламабад, м.Карачи, м.Лахор (Пакистан), м.Кейптаун, м.Претория (Южная Африка), м.Екатеринбург, г.Казань, м.Калининград, м.Москва, м.Новосибирск, м.Ростов-на-Дону, г.Самара, г.Санкт-Петербург (РФ), м.Эр-Рияд, м.Джедда (Саудовская Аравия), м.Дакар (Сенегал), м.Тунис (Тунис), м.Анкара, м.Стамбул, м.Измир (Турция), м.Кампала (Уганда), г.Манила (Филиппины), г.Коломбо (Шри-Ланка). Вместе с тем, иностранцы, которые проживают в странах, где расположены эти центры, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности)

Также сообщается, что на центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений об оформлениях/отказах в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в заграничных дипломатических учреждениях.


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