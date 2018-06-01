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На заводе Малышева установили стенд для испытания коробок передач танковых двигателей

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

На ГП "Завод им. В.А. Малышева", который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", установлен новый испытательный стенд.

Оборудование будут использовать для испытания коробок передач танковых двигателей, говорится в сообщении пресс-службы концерна. Как сообщается, наличие такого стенда ускорит испытания техники, сделает их более точными и автоматизированными. По словам заместителя главного инженера предприятия по модернизации Дмитрия Долотина, до сих пор мы имели устаревшие стенды на аналоговой базе.

"Было принято решение приобрести перспективный стенд, который будет способен выполнять необходимые операции, соответствующие европейским стандартам качества", - отметил он. Отмечается, что стенд является полностью автоматизированным, на нем установлено самое современное оборудование.

"Он уникален тем, что дает возможность в реальном времени измерять необходимые параметры. С помощью программного оборудования все результаты будут записаны, а компьютер проанализирует и будет считать. Следовательно специалисты получат полностью готовый протокол испытаний",- сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома". Пока стенд проходит тестовые испытания, после чего на заводе начнут его эксплуатацию.


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