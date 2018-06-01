Украинки завоевали четыре медали на чемпионате Европы по боксу

Украинки завоевали четыре награды континентального первенства по боксу среди женщин, с 4 по 12 июня проходила в столице Болгарии.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Так, Мария Боруца получила серебряную награду чемпионата среди спортсменок весовой категории до 75 кг. Анна Охота (48 кг), Мария Бова (64 кг) и Анастасия Чорноколенко (81 кг) поднялись на третью ступеньку турнира. Кроме того, наши соотечественницы Татьяна Коб (51 кг), Юлия Цыплакова (60 кг) и новоиспеченная вице-чемпионка Европы Мария Боруца стали обладательницами лицензий на Европейские игры, которые будет принимать Минск следующего года.