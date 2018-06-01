В Freedom House заявили об угрозе для демократии в Украине со стороны ультраправых

Праворадикальные экстремистские группы негативно влияют на развитие демократии в Украине.

Об этом заявил директор программ в странах Европы и Азии Freedom House Марк Берендт во время дискуссии "Грозит ли ультраправый экстремизм украинской демократии?", - сообщает "Левый берег".

"Freedom House беспокоит радикально-экстремистское насилие в Украине, потому что это очень отрицательно влияет на развитие демократии в стране. Демократия не может выжить, когда политические разногласия не могут прийти к решениям через дискуссию. Сегодня только маленькая часть украинского населения чувствует эту угрозу. Но, к сожалению, те группы, которые это чувствуют - самые уязвимые. К сожалению виновники этого насилия - безнаказанны. Это угрожает демократии в стране", - заявил Берендт.

По мнению другого участника дискуссии, эксперта по правым группам в Украине и России Вячеслава Лихачева, в последнее время участились факты насилия против меньшинств в Украине, в том числе против ромов. По его мнению еще год назад ситуация была лучше.

Лихачев также отметил, что ультраправые группы в Украине подрывают авторитет власти.

Организаторы акции заявили, что накануне дискуссии они получали угрозы. Поэтому для охраны мероприятия были привлечены работники Национальной полиции.