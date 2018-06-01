В Одессе журналистов не пустили на заседание исполкома Таировского поссовета

Сегодня журналисты интернет-издания Овидиопольские Новости не были допущены на заседание исполкома Таировского поссовета. Самооправдавшись неким "внутренним характером" заседания, поселковый голова Хасан Хасаев отказал представителям СМИ в праве присутствовать на исполкоме. Охрана вежливо выставила журналистов за дверь.

По мнению журналистов издания , поселковый голова Хасаев, видимо, не знает азов законодательства, предназначенного для органов местного самоуправления в Украине. И, наверное, это не удивительно, ведь его гражданство Госмиграционная служба до сих пор ставит под вопрос.

В целях ликвидации юридической безграмотности Таировского "мэра" напомним ему Закон Украины "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" . В частности, согласно статье 2 данного Закона "Засоби масової інформації України відповідно до законодавства України мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), не чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати".

Так же, информируем председателя Одесской областной государствуенной администрации Максима Степанова, который, согласно Закону Украины "Про місцеві державні адміністрації" обязан реагировать на факты нарушений Конституции Украины должностными лицами местного самоуправления. В частности, Хасан Хасаев нарушил 34 статью Основного Закона "передбачено право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб".

Думается, спрашивать председателя областного НСЖУ Юрия Работина о том как Хасан Хасаев стал членом сооюза журнналистов-бесполезно.