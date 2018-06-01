Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 12-13 июня 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по информации синоптиков, в течение 12 июня возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков в карпатском регионе в местах прохождения сильных ливней. "12-13 июня на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями", - говорится в сообщении