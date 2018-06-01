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В Донецкой области задержали группу мошенников

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области задержали группу мошенников За один раз злоумышленники получали от 6 до 15 тысяч гривен В Донецкой области задержали группу мошенников.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сотрудники управления уголовного розыска Донецкой области прекратили деятельность двух гастролеров из оккупированной территории, которые выманивали у граждан деньги под видом продажи "ценных" микросхем. За один раз злоумышленники получали от 6 до 15 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Так, злоумышленники начали преступную деятельность в 2017 году, когда переехали с временно оккупированной территории в Мариуполь. Мошенники передвигались на автомобиле, быстро меняя места преступлений, и принимали меры конспирации, чтобы их невозможно было отследить. Действовали по заранее разработанной схеме. Жертвами аферистов становились преимущественно пожилые люди, для которых они устраивали целый спектакль. Один входил в доверие к пенсионеру, заводя разговоры на разные темы.

В это время подходил его сообщник, который интересовался, можно ли купить в гостя микросхемы, которые, как он слышал, очень "качественные". За несколько минут манипуляторы вводили человека в заблуждение, заставив поверить в "ценность" товара. Пока один ходил к машине за микросхемами, другой оставлял жертве около тысячи гривен и просил одолжить и отдать продавцу все деньги, которые есть (обычно сумма составляла от 6 до 15 тысяч гривен). Злоумышленник уверял старика, что сейчас вернется за товаром с деньгами.

Поверив незнакомцу, пенсионеры отдавали всю сумму и становились владельцами обычных старых микросхем. Даже когда должник не возвращался, потерпевшие не спешили обращаться в полицию, полагая, что смогут продать "драгоценный" товар. Как сообщается, задержанные - жители временно оккупированной территории, им по 43 и 47 лет. Старший уже имеет судимость за мошенничество. В настоящее время злоумышленники изобличены в трех эпизодах мошеннических действий на территории Донецкой области, ущерб от которых составил более 30 тысяч гривен. Вещественные доказательства изъяты. По факту открыто уголовное производство по части второй ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за данное правонарушение - до 3 лет лишения свободы.


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