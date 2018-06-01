ГПСУ: Пограничники РФ не пускают авто из Украины, объясняя это мерами безопасности ко дню России

Российские пограничники не пропускают автомобили из Украины на территорию России, объясняя это мерами безопасности в связи с предстоящим празднованием Дня России.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.

Как отмечается, из-за этого на российско-украинской границе перед пунктами пропуска «Сеньковка» в Черниговской области и «Нехотеевка» наблюдается скопление автомобилей.

«По состоянию на 12:00 очередь на выезд составляла около 85 грузовых автомобилей, почти 40 из них, оформленных с нашей стороны, застряли на территории между пунктами пропуска и не пропускаются российской стороной», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ГПСУ, вчера и сегодня российские пограничники не пропустили на территорию России и без каких-либо объяснений вернули в сторону Украины более 100 легковых автомобилей украинской регистрации.

«Предварительно причиной непропуска и возврата авто смежной стороной является якобы проведение усиленного контроля перед празднованием Дня России. Является ли это причиной, пока неизвестно. Ситуация отслеживается», – добавили в Госпогранслужбе.