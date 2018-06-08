Прокуратура просит арестовать догхантера Святогора

Прокуратура просит избрать меру пресечения догхантеру Алексею Святогору в виде содержания под стражей.

«На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Святогора Алексея Анатольевича – подозреваемого по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости), - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Святогора задержали 8 июня. Он открыто заявлял, что убивает бездомных собак.