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Украинцы более 20 миллионов раз пересекли границу с ЕС

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

За год действия безвизового режима в Украине зафиксировано более 20 млн пересечений границы с Евросоюзом, что на 2,3 млн больше, чем в предыдущие года. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире 112 Украина.

«Если сравнить цифры за год до безвиза и год безвиза, то мы уверенно можем сказать, что безвиз сыграл свою роль, украинцы стали больше ездить в ЕС. Если за год до безвиза мы зафиксировали чуть больше 17,7 млн пересечений украинцами границы в ЕС, то за год безвиза их уже более 20 млн. То есть 2,3 млн пересечений границы украинцами в ЕС - это и чистая динамика, к которой побудило решение о безвизе», - сказал он.

Слободян добавил, что с новым биометрическим паспортом границу пересекли 555 тыс. украинцев (4% от общего количества пересечений).

«В то же время сейчас мы наблюдаем динамику очень быстрого прироста граждан Украины, которые пересекают границу в ЕС, имея биометрический паспорт. Тому две причины. Первая – это начало летнего туристического сезона. А вторая – то, что в старых паспортах граждан срок действия долгосрочных шенгенских виз заканчивается», - отметил Слободян.

Вместе с этим спикер Госпогранслужбы Сергей Гунько подчеркнул, что спрос на оформление биометрических паспортов среди украинцев сохраняется.

«Сейчас уже не такое огромное количество, которое мы оформили прошлым летом. За этот год оформлено более 5 млн биометрических загранпаспортов. Это очень много. Для сравнения, в предыдущие годы мы оформили до 2,5, то есть более чем в разы вырос спрос», - прокомментировал спикер.

По его словам, очереди за оформлением паспортов еще сохраняются, но ситуация более спокойная.

«Постепенно подключаются ЦПАУ к этой деятельности в больших городах, там ситуация улучшилась. В тех местах, где ЦПАУ еще не подключились - там пока сохраняются очереди. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация исправится... На сегодняшний день эта очередь существенно уменьшились, но задержки еще остаются», - подытожил Гунько.


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