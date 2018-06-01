Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы сдала полиции жительница Краматорска

Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы добровольно сдала полиции жительница Краматорска, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Опасные предметы 76-летняя женщина обнаружила в сарае на территории своего домовладения после смерти мужа. Она позвонила в полицию и сообщила о найденном большом количестве боеприпасов.

Правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу и изъяли 57 тротиловых подрывных шашек весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез.

Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будет освобождена от уголовной ответственности.