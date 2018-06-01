» » Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы сдала полиции жительница Краматорска

Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы сдала полиции жительница Краматорска

Сегодня, 17:51 citynews.net.ua | Напечатать

Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы сдала полиции жительница КраматорскаПочти 26 кг взрывчатки и боеприпасы добровольно сдала полиции жительница Краматорска, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Опасные предметы 76-летняя женщина обнаружила в сарае на территории своего домовладения после смерти мужа. Она позвонила в полицию и сообщила о найденном большом количестве боеприпасов.

Правоохранители немедленно прибыли по указанному адресу и изъяли 57 тротиловых подрывных шашек весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез.

Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будет освобождена от уголовной ответственности.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:36

В Москве ждут письменных предложений США по миротворцам на Донбассе

Сегодня, 17:53

На Донбассе с начала военного конфликта повреждены 126 учебных заведений

Сегодня, 16:58

Из плена освобожден студент винницкого вуза

Сегодня, 15:50

ЛНРовцы рассказали о состоянии раненых при обстреле автобуса

Сегодня, 14:48

Путин заявил, что РФ продолжит помогать боевикам ЛДНР

Сегодня, 14:30

Аваков: минские договоренности в нынешнем формате не могут быть ратифицированы парламентом Украины

Сегодня, 13:39

Поселок Голубовское попал под обстрел. Есть раненные

Сегодня, 12:57

ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков Донбасса

Сегодня, 12:30

Аваков предложил амнистировать большинство жителей Донбасса

Сегодня, 11:51

Возвращение оккупированной территории Донбасса не будет военной операцией

Сегодня, 10:13

Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Сегодня, 10:08

На КПВВ «Станица Луганская» изъята партия мужской одежды почти на 34 тыс. грн

Новости Украины:

Сегодня, 17:51

Почти 26 кг взрывчатки и боеприпасы сдала полиции жительница Краматорска

Сегодня, 16:57

Правительство выделило 50 млн гривен для инвестирования в hi-tech стартапы

Сегодня, 14:27

ФК "Днепр" прекращает существование как профессиональный клуб

Сегодня, 14:16

ВР приняла закон об антикоррупционном суде

Сегодня, 13:32

Депутат Савченко подала в суд на Верховую Раду

Сегодня, 12:59

Кольченко перестал голодать по состоянию здоровья

Сегодня, 11:35

В Киеве задержали на взятке двух инспекторов патрульной полиции

Сегодня, 10:13

Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе

Сегодня, 09:59

Умерла Кира Муратова

Вчера, 19:54

Сенцов призвал находящихся на свободе не объявлять голодовку в его поддержку

Вчера, 16:44

Правоохранители расследуют 23 дела за преследования журналистов в Крыму

Вчера, 13:16

Украинский борец завоевал бронзовую медаль ЧЕ-2018

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 