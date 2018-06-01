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ФК "Днепр" прекращает существование как профессиональный клуб

Сегодня, 14:27 citynews.net.ua | Напечатать

ФК "Днепр" не получил аттестат для участия во Второй лиге на следующий сезон.

Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на свой источник в ФФУ.

Кроме того, ФИФА приняла решение о понижении клуба в классе.

Таким образом, клуб, который в 2015 году играл в финале Лиги Европы (проиграл "Севилье" 2:3) теряет профессиональный статус.

Под большим вопросом находится участие "Днепра" и в аматорском первенстве. Пока клуб не подал никаких документов в ААФУ. И если до 20 июня "Днепр" так и не подаст заявку, то, по сути, это будет означать прекращения существование клуба.

Прошлый сезон во Второй лиге группы Б "Днепр" закончил на 8-м месте из 12 команд.


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