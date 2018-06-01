Сенцов призвал находящихся на свободе не объявлять голодовку в его поддержку

Объявивший голодовку незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов призвал тех, кто на свободе, не голодать в его поддержку. Об этом в Фейсбуке написал его адвокат Дмитрий Динзе, - сообщает телекомпания "Дождь".

«Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключенными. А у Олега, как заключенного, только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», - объяснил адвокат.

Напомним, что Сенцов держит голодовку с 14 мая. Условием ее прекращения он назвал «освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ». 28 мая тюремщики сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

31 мая стало известно, что голодовку объявил Александр Кольченко, также незаконно осужденный российским судом по обвинению в "соучастии в подготовке теракта" по тому же делу, что и Сенцов. 4 июня сестра Сенцова Наталия Каплан сказала телеканалу «Громадське», что ее брат против того, чтобы Кольченко голодал, так как у него проблемы со здоровьем. По ее словам, режиссер никого не призывает присоединяться к голодовке, но благодарен всем за поддержку. 1 июня в знак солидарности с Сенцовым голодовку объявил журналист Шура Буртин.