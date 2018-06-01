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В шести областных центрах Украины построят дворцы спорта

Сегодня, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Правительство выделило субвенцию на строительство многофункциональных спортивных комплексов в Виннице, Тернополе, Черкассах, Львове, Хмельницком и Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Сообщается, что государство выделило по 27 млн гривен целевых субвенций на строительство или реконструкцию спортивных комплексов. Средства будут предоставляться на условиях софинансирования из местных бюджетов.

Кроме того, еще одним критерием выделения средств из госбюджета является размер комплексов. Так средства будут выделяться только на объекты, вместимость которых составляет не менее 2,5 тыс. зрительских мест.


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