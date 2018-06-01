ВСУ сбили российский беспилотник над Бахмутом

Сегодня утром российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут, сообщает пресс-центр ООС.

«Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», - говорится в сообщении.

Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель.