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ВСУ сбили российский беспилотник над Бахмутом

Сегодня, 16:48 citynews.net.ua | Напечатать

ВСУ сбили российский беспилотник над БахмутомСегодня утром российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут, сообщает пресс-центр ООС.

«Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», - говорится в сообщении.

Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель.


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