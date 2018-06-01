Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в письме украинским властям выразил обеспокоенность публикацией так называемого списка "зрадофилов" пресс-секретарем Генеральной прокуратуры Украины Ларисой Сарган.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ. В частности, Дезир раскритиковал опубликованный список, в который вошли журналист Мирослава Гонгадзе и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Публикация списка, включая имена журналистов с обвинениями их в предательстве, неприемлема и опасна. Это может иметь серьезные последствия для безопасности журналистов. Я настоятельно рекомендую властям вмешаться и остановить такую ​​практику", - говорится в письме Дезира.