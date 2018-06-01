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СБУ задержала на взятке двух руководителей ГСЧС в Киеве

Вчера, 16:57 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке двух должностных лиц столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили на взятке руководителей двух управлений ГСЧС в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что двое полковников службы гражданской защиты, нарушая установленный порядок реализации списанного транспорта, осуществили подделку документов по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ. Отмечается, что авто чиновники планировали незаконно продать по цене металлолома третьему лицу. При этом разницу между суммой "продажи" и рыночной стоимости автотранспорта в размере 125 тысяч гривен злоумышленники требовали за руководителя одного из районных подразделений ГСЧС столицы, на балансе которого находится техника.

Оперативники спецслужбы задержали обоих должностных лиц на рабочих местах во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по части третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.


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