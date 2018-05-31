Порошенко в Одессе: Мост, театр, и другие радости

Вчера в Одессе с официальным визитом побывал Президент Украины Петр Порошенко.

Не Керченский, но все же…

Президент Петр Порошенко вместе с председателем Одесской областной государственной администрации Максимом Степановым открыли новый мост у села Паланка на международной трассе М-15 Одесса - Рени.

«Мы, несмотря на сложности, нашли модель, это эффективно решили. И сегодня этот мост шире, выше, гораздо надежнее. И этот мост будет стоять уже не 58 лет, а уверен, что его надежность будет измеряться сотней лет», - подчеркнул Президент Украины Петр Порошенко.

Землю – военным

Сертификаты на земельные участки получили 14 участников АТО с Овидиопольского района. Их вручил Президент Петр Порошенко в пгт. Авангард во время рабочей поездки в Одесскую область.

«Нет ни одной области, района или семьи в государстве, чьи сыновья и дочери не защищали бы Украину. Мы все должны четко осознавать свою ответственность перед украинскими воинами и героями. Это медико-социальная реабилитация, социальная защита их семей и др. Они должны чувствовать себя наиболее уважаемыми гражданами нашего государства», - подчеркнул Президент.

Бананово-лимонный Сингапур в помощь

В порту Южный Глава государства ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта ООО «MV Cargo» по строительству нового терминала, а также принял участие в запуске первого пускового комплекса.

«Это только первый шаг, который позволит нам ускорить развитие портовой инфраструктуры», - подчеркнул Петр Порошенко.

В частности, во время визита Президента состоялось подписание Меморандума между Администрацией морских портов Украины и ООО «Дельта Вилмар».

«Сегодня подписывается Меморандум, который обеспечивает защиту инвестору. Мощного инвестора из Сингапура, который обеспечивает высокий технологический уровень переработки продуктов украинского аграрного сектора для того, чтобы не экспортировать сырье, а делать все возможное, чтобы Украина эффективно воспользовалась своими возможностями, которые она получила после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и начала действия зоны свободной торговли », - отметил Глава государства.

Инвестор обещает реализовать в порту «Южный» масштабный инвестиционный проект, в частности, по строительству терминала для накопления и единовременного хранения 40 000 тонн зерновых и шрота. Администрация, в свою очередь, должен выдать инвестору все необходимые для реализации проекта технические условия.

Без обнимашек не обошлось

Побывал Порошенко и в Авангардовской ОТГ. Оценил новый стадион, оснащение амбулатории. Энергосберегающие технологии в домах.

Поговорил с людьми и подержал на руках детей. 1 июня все-таки.

Одесса заканчивается… театром

В конце визита глава государства побывал в театре.

«Очень рад среди художников и любителей музыкального искусства на IV Международном музыкальном фестивале Odessa Classiсs. Высокое исполнительское искусство, развитие творческих традиций, популяризация лучших достижений классической и современной музыки, как и поиски новых форм - все это Odessa Classiсs», - написал Порошенко на своей странице в Фейсбук.