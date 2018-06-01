В ОБСЕ призвали немедленно освободить блогера Асеева из плена

Журналист и блогер из неподконтрольного украинской власти Донецка Станислав Асеев (псевдоним – Стас Васин), который вот уже год незаконно удерживается в «ДНР», должен быть немедленно освобожден. К этому призвал представитель ОБСЕ по свободе прессы Харлем Десир, пишут «Крымские новости».

По его словам, на продолжающееся задержание Асеева нельзя закрывать галаза. Десир отметил, что отсутствие возможности связаться с журналистом вызывает беспокойство. «Журналист захвачен уже больше года и отсутствие доступа к нему вызывает беспокойство относительно его жизни. Я призываю к его немедленному освобождению по гуманитарным соображениям», – заявил Десир.

Асеев был задержан «ДНР» в начале июня 2017 года в Донецке, и Харлем Десир сразу поднял вопрос об освобождении Асеева и продолжает привлекать внимание к этому делу во время своих визитов в Украину и Россию. «Я призываю всех членов ОБСЕ увеличить давление на соответствующих лиц в Донецке. Все заинтересованные стороны, которые могут повлиять на ситуацию, должны помочь в освобождении Станислава Асеева», - сказал Харлем Десир.