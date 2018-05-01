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"Укрзализныця" планирует реконструировать станцию Белгород-Днестровский

Сегодня, 14:31 citynews.net.ua | Напечатать

ПАО "Укрзализныця" до начала лета 2019 года планирует реконструировать станцию ​​Белгород-Днестровский.

Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО Евгений Кравцов в Одессе, передает пресс-служба ПАО.

Сообщается, что это позволит увеличить ее пропускную способность и перевозить большее количество отдыхающих "Мы наблюдаем ежегодное увеличение пассажиропотока в летний период в направлении курортов Залива. К сожалению, пока пропускная способность станции Белгород-Днестровский ограничена из-за устаревшей инфраструктуры. Поэтому было принято решение до начала следующего сезона летних перевозок ее реконструировать", - рассказал Кравцов.

По его словам, работы будут проводиться поэтапно. На первом этапе будет реконструировано "островную" платформу и связанную с ней инфраструктуру, а именно водопровода, освещения, путей № 2 и № 3.

На втором этапе будет реконструировано "береговую" платформу и связанную с ней инфраструктуру. Затем будут проведены работы по обустройству погрузочно-разгрузочной площадки вместо демонтированной при реконструкции "береговой" платформы.

На четвертом этапе планируется выполнить работы по реконструкции пути № 7 с ее электрификацией и реконструкцией погрузочно-разгрузочных путей № 8, 9, 10 и стрелочных переводов, прилегающих к этим путям.

На пятом этапе будут выполнены работы по обустройству и электрификации путей для отстоя пассажирских поездов и электропоездов. На шестом этапе будет выполняться капитальный ремонт инфраструктуры для увеличения перерабатывающей способности станции.


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