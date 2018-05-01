Заместителя командира боевиков "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы заочноСегодня, 12:52
Заместителя командира боевиков "ДНР" приговорили к 10 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно", - говорится в сообщении.
Так, начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.
Сообщается, что по материалам Службы безопасности Украины Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор жителю Донетчины за участие в деятельности террористической организации "ДНР".