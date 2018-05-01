В Селидово шахтеры вышли на митинг

Шахтеры митингуют в Селидово, требуя своевременной выплаты зарплаты.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Фейсбуке.

"На площади в городе Селидово проходит митинг шахтеров. Обстановка напряженная. С речами выступили лидеры НПГУ ГП "Селидовуголь". Они говорят о своевременной выплате заработной платы, возвращении шахтам госпредприятия угольных пластов, незаконно присвоенных старшим сыном Януковича - Александром, и о приоритетах отечественного угля перед импортными...",- написал он.

Ранее горняки уже неоднократно в ходе своих акций выступали за возвращение шахтам "1/3 "Новогродовская" и "Россия" их запасов угля, "отобранных преступным путем во времена президентства Виктора Януковича фирмами, которые принадлежали к сфере влияния его старшего сына – Александра".