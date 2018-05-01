Украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

Украинский теннисист Дмитрий Баданов получил пожизненную дисквалификацию за влияние на определенный исход матчей со своим участием.

Об этом сообщает издание "Большой теннис Украины".

В решении антикоррупционной службы Tennis Integrity Unit сказано, что Дмитрий Баданов сознательно влиял на исход матчей в турнирах под эгидой ITF (Международной федерации тенниса) серии Futures в сентябре 2015 году в Тунисе и в сентябре 2016 года в Египте.

Баданов также осужден за участие в ставках на тотализаторе, связанных с матчами. 30-летнего теннисиста пожизненно дисквалифицировали от выступлений, а также наложили штраф в 100 тысяч долларов. В последний раз теннисист выходил на корт в сентябре прошлого года на Futures в Кременчуге. Его самая высокая за карьеру позиция в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов была 463 в марте 2015 года. Сейчас Баданов удален из рейтинга.