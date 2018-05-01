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Украина готова передать РФ 23 россиян для освобождения политзаключенных

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

 Украина готова передать Российской Федерации 23 россиян для освобождения украинских политзаключенных. 

Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявила первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко. 

"Мы заявили, в том числе и в Минске, о готовности передать Российской Федерации 23 россиян, чтобы освободить украинцев в тюрьмах России. Мы будем еще и еще раз ставить этот вопрос", - отметила Геращенко. 

Она также отметила, что вопрос политзаключенных в Крыму украинская сторона не может поднимать на переговорах в Минске.  

 "Во время работы минской группы обсуждается только война в Донбассе. Но в ПАСЕ, в ООН, нормандском формате - в любом составе вопрос обсуждается. Что еще меня тревожит? Реакция мира на все это. Спецпредставитель по вопросам свободы слова ОБСЕ, Совет Европы сделали заявления о задержании (Кирилла, - ред.) Вышинского. А где их беспокойство хотя бы о том, что более двух недель голодает Сенцов?", - подчеркнула Геращенко.


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