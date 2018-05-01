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Задержана жительница Одессы за распространение в соцсетях антиукраинских материалов

Сегодня, 18:34 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организаций «ДНР/ЛНР». Информацию агитатор получала из российских пропагандистских Интернет-изданий и сайтов боевиков с временно оккупированных территорий.

Во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Следователями Управления СБУ в Одесской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие, - говорится в сообщении.


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