Украина закупит у Франции 55 современных вертолетов

Украина получит 55 современных вертолетов, которые будут выполнять задания для ГСЧС, Нацполции Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Соответствующее соглашение между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты было подписано сегодня в Париже, - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 самыми современными вертолетами компании "Airbus Helicopters", которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции Украины.

Как отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

"Сегодня мы подписали Соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которого около 551 миллионов евро. По условиям Соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - машины, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины", - Арсен Аваков.

В МВД подписали Соглашение на вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства МИ-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечения безопасности на дорогах.

"Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах", - подчеркнул министр.

Арсен Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма один миллион гривен на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет "прекрасные финансовые условия", в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Компания "Airbus Helicopters" - одна из крупнейших авиастроительных компаний, производит одноименные пассажирские, грузовые и военно-транспортные воздушные машины.

Н125 - превышает другие одномоторные вертолеты по производительности и универсальности, не требует высокого уровня обслуживания и демонстрирует высокие показатели работы в высокогорье.

Н145 - имеет высокую степень эксплуатационной готовности и гибкости, особенно в условиях жаркого климата и в высокогорье.

Н225 - обладает высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности в категории 11-тонных двухдвигательных машин.