В Донецкой области двух танкистов "ДНР" приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что осужденные, 34 и 39 лет, по идейным и политическим соображениям в сентябре 2014 года вступили в 3-ю мотострелковую бригаду "Семеновского батальона ДНР".

Сначала, они несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба "ДНР" в Новоазовске.

Впоследствии один из боевиков прошел на территории Ростовской области Российской Федерации двухнедельное обучение по управлению танком Т-72а, после чего вернулся и был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка.

В середине октября 2014 года пособники террористов незаконно пересекли границу Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы.

Также в составе "ДНР" танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинили тяжкие последствия в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское. В сентябре 2015 года обоих танкистов задержали и арестовали.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору"), ч. 2 ст. 260 ("Участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях") и ч. 2 ст. 437 ("Планирование, подготовка, решение и ведение агрессивной войны") УК Украины.