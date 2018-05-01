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На Донетчине распространителю детской порнографии объявили о подозрении в изнасиловании детей

Сегодня, 16:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области распространителю детской порнографии правоохранители объявили о подозрении в более чем 20 фактах изнасилования детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В ходе следствия установлено, что житель Славянска совершал половые преступления в отношении детей в течение 13 лет. Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следственного управления Нацполиции в Донецкой области, областной прокуратуры установили 14 потерпевших, среди которых малолетние дети. Всего на совести злоумышленника – 37 различных преступлений», – сообщили в полиции.

В отношении 54-летнего мужчины, который привлекается к ответственности за создание места разврата и растление малолетних, открыт еще ряд уголовных производств.

«В частности, оперативники собрали доказательства его причастности к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенных в период 2001-2014 годов. Из них три факта – совершенные в отношении малолетних детей (до 14 лет). В своем частном доме ранее судимый злоумышленник создал место разврата, где развращал и насиловал детей под угрозой расправы, пользуясь их беспомощным состоянием. Жертвами подозреваемого становились подростки в основном из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Запуганные дети ничего не рассказывали родным», – сказано в сообщении пресс-службы.

«Также насильник заставлял детей принимать участие в съемках видеоматериалов порнографического характера. Указанную продукцию распространял в интернете через созданную им "закодированную" сеть обмена файлов», – добавили в полиции.

В целом мужчина подозревается в совершении 37 преступлений по 6 уголовным производствам.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 156 «Развращение несовершеннолетних», ч. 3 ст. 302 «Создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних», ч. 2,3 ст. 153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом», ч. 1 ст. 304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность» Уголовного кодекса Украины.

В полиции также напомнили, что злоумышленник был уличен в конце 2017 года, после чего начал скрываться от правоохранителей. В начале 2018 сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением бойцов спецподразделения КОРД он был задержан. Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.


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