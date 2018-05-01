Элтон Джон встретился с мальчиком, которого хотел усыновить в Макеевке

Британский музыкант Элтон Джон в Киеве встретился с 10-летним уроженцем Макеевки Львом Агеевым, которого хотел усыновить в 2009 году. Об этом сообщает «Україна молода».

Встреча произошла во время фестиваля «Кураж Базар» в столице Украины, куда музыкант прибыл для участия в акции, посвященной борьбе со СПИД.

В 2009 году Джон в Макеевке Донецкой области посетил детский дом, в котором живут дети, больные СПИД, где увидел 14-месячного Льва. Музыкант захотел усыновить мальчика, однако ему отказали из-за того, что в Украине не признают однополые браки. В 2005 году Джон заключил брачный договор с Дэвидом Фернишем.

В 2014 году сообщалось, что именно Элтон Джон помог мальчику и его брату Артему вместе с бабушкой переехать во Львов из Макеевки.