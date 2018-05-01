Украина и Македония заинтересованы в активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере

Украина и Македония имеют взаимный интерес к активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере и в сфере евроатлантической интеграции.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, 29 мая состоялась встреча первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко с делегацией Македонии во главе с руководителем депутатской группы по межпарламентским связям с Украиной Собрания Македонии Йованом Митрескисом.

"Во время встречи был обсужден широкий круг двусторонних вопросов, активизации межпарламентского диалога, в частности в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, Геращенко рассказала об ухудшении безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, увеличении обстрелов, о погибших и раненых, в том числе последние трагические новости об убитых украинских детей. В свою очередь, руководитель депутатской группы Собрания Македонии по межпарламентским связям с Украиной Йован Митрескис отметил необходимость активизации сотрудничества между странами, в том числе и на межпарламентском уровне. Он заверил, что его страна будет поддерживать все инициативы Украины, направленные на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.