В Польше на заработках умер 23-летний чемпион Украины по мас-рестлингу

В Польше умер 23-летний чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич, сообщается на странице Федерации мас-рестлинга Украины в Facebook.

«Спортивную семью мас-рестлинга Украины постигла тяжелая утрата. Находясь на работе в Польше, скончался атлет Херсонской федерации мас-рестлинга Владислав Минич – чемпион Украины, бронзовый призер финала Кубка Мира 2017 года в весе до 60 кг», – говорится в сообщении.

В федерации также отметили, что родители спортсмена столкнулись с проблемой доставки спортсмена из другой страны. «Чтобы вернуть атлета домой, нужно 70 (семьдесят) тысяч гривен», – подчеркнули в федерации.