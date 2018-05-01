Греческая Ellinair возобновила регулярное авиасообщение между Одессой и Салониками

Греческая авиакомпания Ellinair, входящая в структуру туристического холдинга Mouzenidis Group, совершила 27 мая первый в этом году рейс авиасообщением Салоники-Одесса-Салоники. Об этом сообщает ЦТС.

Компания возобновила регулярное авиасообщение между Одессой и Салониками, прерванное в зимнюю навигацию сезона-2017/18.

Первый рейс был традиционно встречен водяным салютом-аркой и красной ковровой дорожкой для пассажиров и экипажа. Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться еженедельно по воскресеньям: EL151 вылетает из Салоник в 8:25 и прилетает в Одессу в 10:25. Обратный рейс EL152 отбывает в 11:25 и через два часа приземляется в Греции.

Директор представительства "Mouzenidis-Одесса" Ольга Кобзарь отметила рост пассажиропотока на данном направлении. Компания обслуживает рейс на протяжении четырех лет - и если изначально здесь летали самолеты на 96 посадочных мест, то теперь в Одессу прилетел борт с 148 креслами.

Как отметила менеджер туроператора Мария Коваль, первый в 2018 году рейс Салоники-Одесса был загружен на 70%, а в обратном направлении были заполнены 147 из 148 кресел.

Ранее о намерении возобновить рейсы по маршруту Салоники-Одесса авиаперевозчик заявил в марте текущего года.