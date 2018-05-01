В Кировоградской области автобус с шахтерами попал в ДТП

В Кировоградской области автобус с шахтерами попал в ДТПСегодня, 11:08
В Кировоградской области в ДТП попал автобус, перевозивший горняков шахты Ингульская Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". В результате ДТП есть пострадавшие, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода). Есть раненые, пока их доставляют в больницу", - написал Волынец.
По данным региональной полиции, на момент столкновения в автобусе находилось 40 пассажиров. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу, также в больнице оказался один пассажир автобуса.
На месте ДТП работают полиция и МЧС.