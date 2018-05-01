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В Кировоградской области автобус с шахтерами попал в ДТП

Сегодня, 11:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Кировоградской области в ДТП попал автобус, перевозивший горняков шахты Ингульская Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". В результате ДТП есть пострадавшие, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода). Есть раненые, пока их доставляют в больницу", - написал Волынец.

По данным региональной полиции, на момент столкновения в автобусе находилось 40 пассажиров. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу, также в больнице оказался один пассажир автобуса.

На месте ДТП работают полиция и МЧС.


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