В Кировоградской области автобус с шахтерами попал в ДТП

В Кировоградской области в ДТП попал автобус, перевозивший горняков шахты Ингульская Государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". В результате ДТП есть пострадавшие, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался и перевернул авторефрижератор (с баллонами кислорода). Есть раненые, пока их доставляют в больницу", - написал Волынец.

По данным региональной полиции, на момент столкновения в автобусе находилось 40 пассажиров. Водитель и пассажир грузовика доставлены в больницу, также в больнице оказался один пассажир автобуса.

На месте ДТП работают полиция и МЧС.