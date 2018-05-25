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ФСБ задержала очередного украинца в Крыму

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Крыму задержали очередного украинца якобы на попытке продать пистолет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности России. Сообщается, что якобы на попытке продать пистолет ТТ задержали гражданина Украины 1986 года рождения. Кроме того, вместе с ним была задержана гражданка РФ.

На данный момент решается вопрос об открытии дела за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия. Изъятый пистолет проверяется на возможное использование при совершении преступлений.


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