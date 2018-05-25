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Украинский военный исчез после боестолкновения на мариупольском направлении

Сегодня, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский военнослужащий исчез после боестолкновения с боевиками на мариупольском направлении. Об этом сообщаетпресс-служба 36-й отдельной бригады морской пехоты.

«Сегодня, во время короткого боестолкновения на мариупольском направлении враг понес потери – двух уничтожено и один ранен. В то же время, судьба одного военнослужащего операции Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску», – говорится в сообщении, опубликованном поздним вечером 27 мая в Facebook.


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