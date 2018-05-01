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ЕС и НАТО призвали Россию взять ответственность за катастрофу МН17

Сегодня, 16:03 citynews.net.ua | Напечатать

Европейский Союз призывает Россию взять на себя ответственность и полноценно сотрудничать с расследованием для установления ответственности причастных.

Об этом говорится в заявлении высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини по результатам Совместной следственной группы о катастрофе самолета рейса MH17.

«Европейский Союз в очередной раз подтверждает свою полную поддержку резолюции Совета Безопасности ООН 2166. Документ требует привлечь к ответственности причастных к аварии самолета рейса МН17, которое произошло 17 июля 2014, и побуждает все страны к тесному сотрудничеству для установления ответственности», – говорится в сообщении.

Признать ответственность за катастрофу MH17 также призвали Кремль в НАТО.

«Я призываю Россию признать ответственность и в полной мере сотрудничать по установлению подотчетности, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя отчет Совместной следственной группы.


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