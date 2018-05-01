Порошенко пообещал развивать центр реабилитации военнослужащих «Тисовец»

В ходе рабочей поездки в Закарпатскую и Львовскую области президент Украины Петр Порошенко посетил Центр психологической реабилитации военнослужащих в селе Тисовец. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Центр расположен на базе учебно-спортивной базы зимних видов спорта «Тисовец». Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников АТО, которые получили ранения, контузию, увечье или другие заболевания во время участия в АТО Вадим Свириденко ознакомил главу государства с функционированием спортивного комплекса базы. Также Петру Порошенко доложили о мерах, предпринимаемых для психологической реабилитации военнослужащих, продемонстрировали кабинеты медицинской группы. Ознакомился президент и с условиями проживания в центре.

Кроме того, глава государства пообщался с военными, которые сейчас проходят реабилитацию в центре, и их семьями. Порошенко одобрительно оценил условия реабилитации. При этом он подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы этот центр получил дальнейшее развитие. «Делаем все, чтобы наши воины имели возможность проходить качественную реабилитацию», – сказал Петр Порошенко. Также он отметил, что совместно с министром обороны было принято решение об увеличении возможностей базы «Тисовец» и строительстве еще одного отеля.