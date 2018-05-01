Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов помощи в сфере безопасности

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны", который содержит разрешение на выделение Украине на помощь в сфере безопасности 250 млн долларов.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

"Сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления помощи в сфере безопасности Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 млн долларов, что на 100 млн долларов больше, чем Палата представителей предлагала в текущем, 2018, бюджетном году", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что в документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействию участию в программах обмена информацией "В законопроекте подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО", - добавили в посольстве.

Проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны" должен быть согласован с версией, которую примет Сенат, и повторно принят обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись президенту США.