В Одессе третий раз покушались на экс-руководителя Правого сектора - 1 человек погиб

Вечером, 24 мая, неизвестные с холодным оружием совершили покушение на экс-руководителя одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненка. Об этом он сам сообщил во трансляции на своей странице в Facebook после нападения.

Инцидент произошел поздно вечером на улице Фонтанская дорога в Одессе, когда Стерненко возвращался домой. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой - получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Экс-руководитель "Правого сектора" заявляет, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку, ему оказали помощь медики "скорой помощи".

В полиции уточнили, что позже активист был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и резаной раной руки. Его девушка Наталья Усатенко сообщила, что его прооперировали.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело вероятного нападающего с колото-резаными ранами живота.

Это уже третье нападение на экс-руководителя Правого сектора - 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади в область шеи из травматического оружия, однако Сергею удалось задержать нападавшего.

7 февраля Стерненко избили рядом с его домом. Тогда он утверждал, что нападение на него организовал мэр Одессы Геннадий Труханов.