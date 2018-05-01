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Горсовет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг

Сегодня, 17:12 citynews.net.ua | Напечатать

Городской совет Полтавы постановил вместе с государственным поднимать красно-черный флаг.

Об этом сообщает Полтавская региональная дирекция "Лтава".

"На очередной сессии Городского совета депутаты поддержали решение о красно- черном флаге", - говорится в сообщении. Так, во время торжественных и праздничных мероприятий на госзданиях и коммунальных учреждениях Полтавы одновременно с государственным будут поднимать красно-черный флаг.

Как отмечается, флаг будут поднимать 1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры, 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, в четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, 14 октября - День защитника Украины, день создания УПА и 21 ноября - День Достоинства и Свободы.


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