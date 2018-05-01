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ЕС может ввести санкции против Украины

Сегодня, 17:41 citynews.net.ua | Напечатать

В отношении Украины могут быть введены экономические санкции со стороны Европейского союза в случае нератификации страной многосторонней конвенции MLI об устранении двойного налогообложения. Об этом на заседании Кабинета министров 23 мая заявил министр финансов Александр Данилюк.

Он сообщил, что подписание документа должно произойти до конца июня, а ратификация — до конца 2018 года. В противном случае, отметил министр, Украина не сможет присоединиться к конвенции, что повлечет возможное введение санкций ЕС.

«Соответствующее решение было принято Кабинетом министров еще в декабре прошлого года. Я все еще жду полномочий, которые дадут мне возможность — это подписать. Почему это важно до 28 июня? Это последний шанс для Украины присоединиться к этому соглашению. Его еще нужно будет ратифицировать. Этот процесс должен быть завершен до конца года. Если это не будет сделано — будет существовать риск применения против Украины экономических санкций со стороны Европейского союза», — заявил Данилюк.

Многосторонняя конвенция MLI — часть Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой/налогооблагаемой базы и выводу прибыли/доходов из-под налогообложения.

Ранее в Министерстве финансов сообщали о риске Украины попасть в офшорный список стран Европейского союза в случае неподписания конвенции MLI.


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