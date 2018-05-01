Под Тернополем сожгли лагерь ромов

Поздно вечером 22 мая на лагерь ромов у поселка Большая Березовица близ Тернополя напала группа неизвестных, у которых при себе якобы были биты и огнестрельное оружие, и сожгли палатки. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции.

О погроме правоохранителям сообщила по телефону женщина из лагеря.

По ее словам, на них напали "около 15 человек, которые стреляли, кричали и пытались избить". Люди спасались бегством. Когда на место инцидента около сахарного завода выехала полиция, ромы рассказали, что в момент атаки в лагере - это было время ужина - находились семь взрослых и 33 детей.

За медпомощью, пишут в полиции, никто не обращался.

На месте дебоша изъяты гильзы, предположительно от пневматического оружия. В 1,5 км от места происшествия полиция остановила группу лиц: их забрали в местное отделение, однако позднее, пишут местные СМИ, всех отпустили как непричастных. Сейчас правоохранители опрашивают людей.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с огнестрельным или холодным оружием).

Полиция рассматривает несколько версий нападения, в первую очередь – конфликт между местными и ромами, так как накануне были жалобы на негативное поведение ромской общины в Тернопольской области. Обитатели лагеря приехали из Закарпатской области, сообщили в полиции, и "на жизнь зарабатывали сбором и сдачей металлолома".