В пяти озерах Киева нашли кишечную палочку

В пяти киевских водоемах обнаружено значительное превышение содержания ЛКП (лактозоположительной кишечной палочки).

Об этом в комментарии 44.ua сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

«7 и 10 мая специалисты отобрали пробы воды из озер, возле которых в этом году планируется открыть 13 пляжей к началу купального сезона. Из них в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации «Тельбин», «Вербное», «Радуга», «Пуща-Водица» и «Черторый», - сказал Чумак.

Кроме того, в воде на пляжах «Веселка» и «Галерный» обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ БПК-5 (биохимическое потребление кислорода).

Однако вода на других шести пляжах соответствуют санитарным требованиям - это зоны рекреации «Золотой», «Предмостная слободка», «Центральный», «Молодежный», «Детский» и «Венеция».