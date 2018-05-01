Отравление в харьковской школе: госпитализированы 26 детей

26 учеников харьковской школы №3, где был распылен неизвестный газ, направлены в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Отмечается, что 22 мая около 12:00 на втором этаже общеобразовательной школы № 3 в был распылен баллончик с неизвестным веществом.

Было установлено, что за медицинской помощью к бригадам скорой медицинской помощи обратились 37 учеников, из которых 26 учеников были направлены на осмотр в областную детскую клиническую больницу №1.

Специалистами ГосЧС проведены соответствующие замеры, опасных веществ не обнаружено, работы по обследованию здания школы завершены. Жизни детей угрозы нет. Причины происшествия устанавливаются.

На месте работают бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, ПАО «Харьковгоргаз».