Движение на трассе Киев-Одесса ограничено в связи с проведением капитального ремонта

В связи с проведением капитального ремонта на участках автодороги М-05 (Киев-Одесса) действуют ограничения движения автомобильного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

- км 36 + 500 - км 42 + 000 - правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду;

- км 79 + 500 - км 84 + 100 - правый проезд закрыт, движение осуществляется по левому проезду;

- км 79 + 308 - движение транспортной развязкой по направлению Одессы в направлении Белая Церковь закрыто, разворот осуществляется на км 77 + 500 (с. Терезино).