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Воды в резервуарах для прифронтовой Авдеевки хватит на три дня

Сегодня, 16:27 citynews.net.ua | Напечатать

Водоснабжение прифронтовой Авдеевки в связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции осуществляется из резервуаров. Запасов воды хватит на 3 дня. 

Об этом сегодня, 18 мая, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«По состоянию на 10:00 18.05 работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена. Водоснабжение населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня», – сказано в сообщении пресс-службы в Twitter.


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