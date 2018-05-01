Воды в резервуарах для прифронтовой Авдеевки хватит на три дня

Водоснабжение прифронтовой Авдеевки в связи с остановкой Донецкой фильтровальной станции осуществляется из резервуаров. Запасов воды хватит на 3 дня.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«По состоянию на 10:00 18.05 работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена. Водоснабжение населения Авдеевки осуществляется из резервуаров, воды в которых хватит на 3 дня», – сказано в сообщении пресс-службы в Twitter.